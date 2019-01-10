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Nice senelere canım karıcığım

Ünlü çiftler sosyal medyada aşklarını böyle ilan ediyor.

Hürriyet Haber
10.01.2019 - 14:47 | Son Güncelleme:
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Nice senelere canım karıcığımNext

Gösteri dünyasının ünlü çiftleri bazen aşklarını kendilerine saklamıyor, sosyal medyadan takipçileriyle de paylaşıyor. İşte ünlü çiftlerin, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni yağmuruna tutulan o paylaşımlarından örnekler.

INSTAGRAM

Etiketler: Instagram , mutlu ünlü çiftler
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