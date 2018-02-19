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    New York'ta şeyh cenazesi! Böyle defnedildi

    ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi Tosun Bekir Bayraktaroğlu için New York'ta cenaze töreni düzenlendi. Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.

    AA
    19.02.2018 - 08:13 | Son Güncelleme:
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    New Yorkta şeyh cenazesi Böyle defnedildiNext

    Etiketler: New York , Cenaze , Cerrahi Dergahı , Bekir Bayraktaroğlu
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