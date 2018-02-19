New York'ta şeyh cenazesi! Böyle defnedildi

ABD'de 92 yaşında hayatını kaybeden Amerika Cerrahi Dergahı Şeyhi Tosun Bekir Bayraktaroğlu için New York'ta cenaze töreni düzenlendi. Kamuoyunda "Tosun Baba" olarak bilinen Bayraktaroğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına çok sayıda kişi katıldı.
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