New York Times listeyi açıkladı: Türkiye'den o yer 'sıra dışı' olarak tanımlandı

Sıra dışı bir otel olan The Museum Hotel Antakya (Müze Otel Antakya), eskiden bir forum olduğu düşünülen, keşfedilmiş en büyük Roma mozaiklerinden birine sahip bir arkeolojik alan üzerine kurulmuş. 5 yıldızlı otelin temellerini kazarken Asfuroglu ailesi, antik tarih açısından çok önemli katmanlarla karşılaşmışlar. Yüzlerce antik eser, M.Ö 300'ye ait şehir duvarları ve 4. yüzyıla ait mozaikler bu alanda bulunuyor.