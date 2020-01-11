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HaberlerEkonomi HaberleriNew York Times listeyi açıkladı: Türkiye'den o yer 'sıra dışı' olarak tanımlandı
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Ocak 2020 - 00:15, /

New York Times listeyi açıkladı: Türkiye'den o yer 'sıra dışı' olarak tanımlandı

The New York Times gazetesi, '2020'de Gidilmesi Gereken 52 Yer' isimli bir liste hazırladı.

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1

Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listeye girdi. Listedeki o yer hakkında 'sıra dışı' ifadesi kullanıldı.

2

1- Washington

3

2- Virgin Adaları, İngiltere

4

3- Rurrenabaque, Bolivya

5

4- Grönland

6

5- Kimberley Bölgesi, Avustralya

7

6- Paso Robles, Kaliforniya

8

7- Sicilya

9

8- Salzburg, Avusturya

10

9- Tokyo

11

10- Caesarea, İsrail

12

11- Ulusal Park, Çin

13

12- Lesoto

14

13- Colorado Springs, Colorado

15

14- Kraków, Polonya

16

15- Jodhpur, Hindistan

17

16- West Sweden, İsveç

18

17- Mısır

19

18- La Paz, Meksika

20

19- Grand Isle, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri

21

20- Chow Kit, Kuala Lumpur, Malezya

22

21- Jevnaker, Norveç

23

22- Bahamalar

24

23- Kampot, Kamboçya

25

24- Christchurch, Güney Adası, Yeni Zelanda

26

25- Asturias, İspanya

27

26- Haida Gwaii, Kanada

28

27- Austin, Texas, ABD

29

28- Sabah, Malezya

30

29- Churchill, Kanada

31

30- Uganda

32

31- Paris

33

32- Lake District, İngiltere

34

33- Tacikistan

35

34- Antakya, Türkiye

Antakya'dan şöyle bahsedildi...

36

Eski antik ismi Antioch olan Antakya, Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırına yakın bulunuyor ve ziyaretçilerine zengin imkanlar sunuyor. Aziz St. Paul tarafından liderlik edilen ilk Hristiyanların merkezlerinden biri olan şehir; Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birine yani dağ içine kayalara oyulmuş Saint Pierre Kilisesi'sine (The Church of St. Peter) ev sahipliği yapıyor.

37

Ayrıca Arabistan dışında yapılan ilk camilerden biriyle birlikte Roma ve Bizans mozaikleriyle dolu bir müze de bu şehirde bulunuyor.

38

Sıra dışı bir otel olan The Museum Hotel Antakya (Müze Otel Antakya), eskiden bir forum olduğu düşünülen, keşfedilmiş en büyük Roma mozaiklerinden birine sahip bir arkeolojik alan üzerine kurulmuş. 5 yıldızlı otelin temellerini kazarken Asfuroglu ailesi, antik tarih açısından çok önemli katmanlarla karşılaşmışlar. Yüzlerce antik eser, M.Ö 300'ye ait şehir duvarları ve 4. yüzyıla ait mozaikler bu alanda bulunuyor.

39

Bu alan şimdi çelik sütunlarla desteklenerek benzeri olmayan bir açık hava müzesi ve otel olarak hizmet veriyor. Ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz müzede, cam üzerinde gezerek alt taraftaki alanı inceleyebiliyorsunuz.

40

35- Leipzig, Almanya36- Lima, Peru

41

37- Molise, İtalya38- Kopenhag

42

39- Richmond, Va.40- Mount Kenya

43

41- Minorca, İspanya42- Oberammergau, Almanya

44

43- Plymouth, İngiltere44- Atlantic Forest, Brezilya

45

45- Belle-Île, Fransa46- Val d’Aran, ispanya

46

47- Moğolistan48- Juliana Trail, Slovenya

47

49- Addis Ababa, Etiyopya50- Transylvanian Alps, Romanya

48

51- Urbino, İtalya52- Glacier National Park and Whitefish, Mont.

49
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