New York Times listeyi açıkladı: Türkiye'den o yer 'sıra dışı' olarak tanımlandı
The New York Times gazetesi, '2020'de Gidilmesi Gereken 52 Yer' isimli bir liste hazırladı.
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1
Türkiye'den tahmin edemeyeceğiniz bir yer listeye girdi. Listedeki o yer hakkında 'sıra dışı' ifadesi kullanıldı.
2
1- Washington
3
2- Virgin Adaları, İngiltere
4
3- Rurrenabaque, Bolivya
5
4- Grönland
6
5- Kimberley Bölgesi, Avustralya
7
6- Paso Robles, Kaliforniya
8
7- Sicilya
9
8- Salzburg, Avusturya
10
9- Tokyo
11
10- Caesarea, İsrail
12
11- Ulusal Park, Çin
13
12- Lesoto
14
13- Colorado Springs, Colorado
15
14- Kraków, Polonya
16
15- Jodhpur, Hindistan
17
16- West Sweden, İsveç
18
17- Mısır
19
18- La Paz, Meksika
20
19- Grand Isle, Louisiana, Amerika Birleşik Devletleri
21
20- Chow Kit, Kuala Lumpur, Malezya
22
21- Jevnaker, Norveç
23
22- Bahamalar
24
23- Kampot, Kamboçya
25
24- Christchurch, Güney Adası, Yeni Zelanda
26
25- Asturias, İspanya
27
26- Haida Gwaii, Kanada
28
27- Austin, Texas, ABD
29
28- Sabah, Malezya
30
29- Churchill, Kanada
31
30- Uganda
32
31- Paris
33
32- Lake District, İngiltere
34
33- Tacikistan
35
34- Antakya, Türkiye
Antakya'dan şöyle bahsedildi...
36
Eski antik ismi Antioch olan Antakya, Türkiye'nin güneyinde Suriye sınırına yakın bulunuyor ve ziyaretçilerine zengin imkanlar sunuyor. Aziz St. Paul tarafından liderlik edilen ilk Hristiyanların merkezlerinden biri olan şehir; Hristiyanlığın ilk kiliselerinden birine yani dağ içine kayalara oyulmuş Saint Pierre Kilisesi'sine (The Church of St. Peter) ev sahipliği yapıyor.
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Ayrıca Arabistan dışında yapılan ilk camilerden biriyle birlikte Roma ve Bizans mozaikleriyle dolu bir müze de bu şehirde bulunuyor.
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Sıra dışı bir otel olan The Museum Hotel Antakya (Müze Otel Antakya), eskiden bir forum olduğu düşünülen, keşfedilmiş en büyük Roma mozaiklerinden birine sahip bir arkeolojik alan üzerine kurulmuş. 5 yıldızlı otelin temellerini kazarken Asfuroglu ailesi, antik tarih açısından çok önemli katmanlarla karşılaşmışlar. Yüzlerce antik eser, M.Ö 300'ye ait şehir duvarları ve 4. yüzyıla ait mozaikler bu alanda bulunuyor.
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Bu alan şimdi çelik sütunlarla desteklenerek benzeri olmayan bir açık hava müzesi ve otel olarak hizmet veriyor. Ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğiniz müzede, cam üzerinde gezerek alt taraftaki alanı inceleyebiliyorsunuz.
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35- Leipzig, Almanya36- Lima, Peru
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37- Molise, İtalya38- Kopenhag
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39- Richmond, Va.40- Mount Kenya
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41- Minorca, İspanya42- Oberammergau, Almanya
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43- Plymouth, İngiltere44- Atlantic Forest, Brezilya