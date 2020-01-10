Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 14:27,
Neslişah Alkoçlar'dan eleştirilere yanıt!
Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan tatil için Finlandiya'ya gitti.
Kızağa binen Nelişah Alkoçlar, bazı hayvanseverler tarafından sert bir dille eleştirildi. Alkoçlar, bunun üzerine sosyal medya hesabında açıklama metni yayınladı.
'Doğuştan gelen, iç güdüsel çekme istekleri var'
"Bunların adı Sleddogs. 10.yüzyıldan beri dayanıklıkları, tüylerinin kalınlığı, kış şartlarında yaşama uygun yapıları dolayısıyla sadece soğuk bölgelerde yaşayan cinslerin oluşturduğu koloni köpekleri. Herkesin bildiği Sibirya Husky'leri gibi güzelliği yüzünden şehirlere mahkum edilmeye çalışılan cinsinde içinde olduğu, karışık cinslerin bir arada olduğu ve sürüler halinde yaşayan dağ köpekleri... Doğuştan gelen iç güdüsel bir çekme isteğini insanlar aracılığı ile yerine getiriyor."
'Kullanmak kelimesi sizi yanıltmasın!'
"Bunun için köleleştirilmiyor sadece insanlarla bir arada yaşabilme şekilleri bu olduğu için kızak çekiyor, ihtiyaç halinde dağlara arama kurtarma ve yardım malzemesi taşıma amacı ile kullanılıyorlar. Kullanmak kelimesi sizi yanıltmasın bunun için canları yakılarak eğitilmiyorlar yavru halindeyken dahi tasma takmaya kalkarsanız sizi çekiyorlar, bu bakımdan ehlileştirilmeleri neredeyse imkansız."
'Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor'
"Yani gövdelerini kullanma biçimleri bu. Çoklu halde hareket ettikleri için sırtlarında ekstra bir yük yok. İçgüdüleri gereği ne ise onu toplu halde yapıyorlar. Bir fırsatınız olur yaşam alanları incelerseniz bu hayvanların zaten soğuk bölgelere ait olduklarını, kendilerine özel yaşam alanları olduğunu, sevgi ile büyüdüklerini görürsünüz. Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor. Alaska kurdu, Sibirya kurdu, Samoyed, Eskimo köpekleri ve Laika gibi cinsler işte bu Sleddogs denilen kabilenin üyeleri."
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