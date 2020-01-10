Neslişah Alkoçlar'dan eleştirilere yanıt!

'Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor' "Yani gövdelerini kullanma biçimleri bu. Çoklu halde hareket ettikleri için sırtlarında ekstra bir yük yok. İçgüdüleri gereği ne ise onu toplu halde yapıyorlar. Bir fırsatınız olur yaşam alanları incelerseniz bu hayvanların zaten soğuk bölgelere ait olduklarını, kendilerine özel yaşam alanları olduğunu, sevgi ile büyüdüklerini görürsünüz. Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor. Alaska kurdu, Sibirya kurdu, Samoyed, Eskimo köpekleri ve Laika gibi cinsler işte bu Sleddogs denilen kabilenin üyeleri."