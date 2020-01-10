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Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 14:27, /

Neslişah Alkoçlar'dan eleştirilere yanıt!

Neslişah Alkoçlar ile eşi Engin Altan Düzyatan tatil için Finlandiya'ya gitti.

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Kızağa binen Nelişah Alkoçlar, bazı hayvanseverler tarafından sert bir dille eleştirildi. Alkoçlar, bunun üzerine sosyal medya hesabında açıklama metni yayınladı.

2Doğuştan gelen, iç güdüsel çekme istekleri var

'Doğuştan gelen, iç güdüsel çekme istekleri var'

"Bunların adı Sleddogs. 10.yüzyıldan beri dayanıklıkları, tüylerinin kalınlığı, kış şartlarında yaşama uygun yapıları dolayısıyla sadece soğuk bölgelerde yaşayan cinslerin oluşturduğu koloni köpekleri. Herkesin bildiği Sibirya Husky'leri gibi güzelliği yüzünden şehirlere mahkum edilmeye çalışılan cinsinde içinde olduğu, karışık cinslerin bir arada olduğu ve sürüler halinde yaşayan dağ köpekleri... Doğuştan gelen iç güdüsel bir çekme isteğini insanlar aracılığı ile yerine getiriyor."

3Kullanmak kelimesi sizi yanıltmasın

'Kullanmak kelimesi sizi yanıltmasın!'

"Bunun için köleleştirilmiyor sadece insanlarla bir arada yaşabilme şekilleri bu olduğu için kızak çekiyor, ihtiyaç halinde dağlara arama kurtarma ve yardım malzemesi taşıma amacı ile kullanılıyorlar. Kullanmak kelimesi sizi yanıltmasın bunun için canları yakılarak eğitilmiyorlar yavru halindeyken dahi tasma takmaya kalkarsanız sizi çekiyorlar, bu bakımdan ehlileştirilmeleri neredeyse imkansız."

4Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor

'Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor'

"Yani gövdelerini kullanma biçimleri bu. Çoklu halde hareket ettikleri için sırtlarında ekstra bir yük yok. İçgüdüleri gereği ne ise onu toplu halde yapıyorlar. Bir fırsatınız olur yaşam alanları incelerseniz bu hayvanların zaten soğuk bölgelere ait olduklarını, kendilerine özel yaşam alanları olduğunu, sevgi ile büyüdüklerini görürsünüz. Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor. Alaska kurdu, Sibirya kurdu, Samoyed, Eskimo köpekleri ve Laika gibi cinsler işte bu Sleddogs denilen kabilenin üyeleri."

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6Aksini düşünmek bölge insanlarına da haksızlık

'Aksini düşünmek bölge insanlarına da haksızlık'

"Diyeceğim o ki hayvanseverlik üzerine gösterilen her duyarlılığın koşulsuz destekçisi olmamla birlikte, bazı hayvanların kendi doğası gereği yaşadıkları şeylere gösterilen tepkiyi ise bilgi eksikliği olarak görüyorum. Bu bölgede ren geyikleri ve kızak çeken köpekler en az yerel halk kadar değerli, özgür ve mutlu. Aksini düşünmek bölge insanlarına da haksızlık."

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"Sanırım hayvan duyarlılığının sadece bizim ülke insanına has olduğunu düşünmek saçma olacaktır. Kaldı ki keşke öyle olsa da hayvanlara eziyete verilen cezanın en yükseği kanunumuz olsa, faytonlar yasaklansa, ölüm ve tecavüz ile sonuçlanan vakalardaki tacizciler ömür boyu toplumdan men edilse. Ama son olarak şunu söylemekte fayda var: linç de taciz gibi hiçbir toplumun hiçbir canlısına yakışmıyor... Bilgiyle ve sevgiyle kalın..."

8Sokakta kediye rastlasa kışt diyen tipler

Sokakta kediye rastlasa 'kışt' diyen tipler!

Ender Alkoçlar'dan kızı Neslişah'a destek gecikmedi:

"Bana 2 tane yavru getirin bende Uludağ'da üremesini yapıp tüm dağlarda başlayalım... Biri de yorum yapmış 'yazık' falan diye ona söyleyin; benim evimin içinde 4 köpek, 2 kedi yaşıyor, bahçede de 8 Kangal var! Hayatında hayvan nedir bilmeyenlerin yorumlarını ciddiye almayın... Benim dedem eşek sırtında Bulgaristan'dan gelmiş. Atalarımız at sırtında dünyayı fethetmiş... Bu arkadaşlar hayvanlarla insanların nasıl bir işbirliği içinde olduğunu bilmeyen sadece muhalif olmak için, meşhur insanlara eleştiri yapan tipler. Sokakta kediye rastlasa kışt diyen tipler! Bunlara cevap bile yazmayın..."

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