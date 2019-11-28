Neredeyse arabada doğuruyordum!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ünlü model bebeğinin bir gece yarısı 34 hafta erken doğduğu anları anlattı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Bundan yıllar önce 2004'te Güney Asya'yı yerle bir eden deprem ve tsunami faciasından kendisi kıl payı kurtulmuş sevgilisi de hayatını kaybetmişti. Binlerce insanın kurban olduğu o felaketin ardından bu tür olaylardan etkilenen insanlara yardım eli uzatan bir vakıf da kurmuştu. Yıllar sonra başına yine beklenmedik bir anda bir olay geldi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Karnında taşıdığı bebeği kocasıyla çıktığı şehirden uzakta doğanın kollarında bir tatil kaçamağında üstelik de 34'üncü haftada dünyaya geldi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Bir başka deyişle ünlü model bir kez daha tehlike atlattı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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40 yaşındaki Çek model Petra Nemcova ile kocası Benjamin Larretche, oğullarına hiç ummadıkları bir şekilde kavuştu.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Nemcova, olup biteni Instagram paylaşımında takipçilerine anlattı.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Petra Nemcova'nın paylaşımına göre çift, doğanın kucağında adını söylemedikleri bir yerde tatile gitti.
Bebeğin doğumuna daha 34 hafta vardı. Fakat bebek "aceleci" çıktı. Gece yarısı Nemcova'nın sancıları tutunca hemen arabalarına atlayıp en yakın hastanenin yolunu tuttular: O anları "neredeyse arabada doğuracaktım" diye anlattı Nemcova.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOS
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Sonunda bebek doğdu ancak erken dünyaya geldiği için bir tedavi sürecinden geçmesi gerekti.
Nemcova ile Benjamin Larretche'in oğlu 15 Kasım'da dünyaya gözlerini açtı. Fakat ünlü model güzel haberi paylaşmak için bekledi.
INSTAGRAM, DEPO PHOTOSNemcova bebeğin doğumunu duyurmak için beklemelerinin nedenini "O tedavi süreci sırasında kimseyi endişelendirmek istemedik" diye anlattı.