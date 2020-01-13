Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 13 Ocak son depremler listesi

İSTANBUL DEPREMİNİ BİLDİ Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi iki saat önce sosyal medyada yaptığı yayında tahmin eden Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, beklenen Marmara depreminden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 6 ve üzerinde bir deprem olacağını iddia etti.



Marmara Denizi Silivri açıklarında dün saat 16.37'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. Çok sayıda vatandaşın sokağa döküldüğü deprem öncesinde sosyal medya sayfasından canlı yayın yapan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut ise iki saat öncesinden deprem olacağını söyleyerek tahminin paylaştı. Yakut, yayında “Sabah 06.28 itibariyle Tekirdağ-Güzelköy açıkları Marmara Denizi'nde şuana dek 53-54 tane sisteme yansıyan depremler oldu. Bu da ister istemez sisteme girip de bakan arkadaşları korkuttu. Bizim de dikkatimizi çekti. Geçen videoda da paylaştım. Marmara’nın Batı ucu özellikle Saros Körfezi arasında bir aktif alan olduğunu. Buralarda kırılmanın olabileceğini, belki 5’e varan depremler çıkabilir demiştim. Görünen şu ben daha büyük bir deprem 5.8 gibi bir deprem beklemiyorum ama 4, 4.5, belki 5’e yakın aniden olsa da o bölgede şaşırmam. Güzelköy Marmara Adası açıkları dediğimiz alanın arasındaki 17 kilometrelik segment üzerinde bir canlanma olabilir” diyerek sosyal medyadan uyarılarda bulunmuştu.



Daha önce de çok sayıda depremi tahmin etti



Daha önce de çok sayıda yerel ve ulusal depremi tahmin ettiğini belirten Ahmet Yakut, “Bodrum depremini insanlarla sosyal medyadan paylaşmıştım. 15 gün önceden oradaki insanlara 6.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini söylemiştim, akabinde Bodrum depremi meydana geldi. Çanakkale Ayvacık, Midilli açıklarında yaşanan 6.3 büyüklüğündeki deprem, Şili, Endonezya depremleri gibi 48-96 saat önceki periyotlarda insanlarla paylaşmıştım” şeklinde konuştu.



