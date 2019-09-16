Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri
EKONOMİ
Haberler >Ekonomi>Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu! Yarın başlıyor

Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu! Yarın başlıyor

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açacak. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerde teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de son dönemde geliştirilen teknoloji ürünlerinin sergileneceği festivalde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.

AA
16.09.2019 - 16:08 | Son Güncelleme:
1 / 35
Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu Yarın başlıyorNext

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) yarın başlayacak.

Etiketler: İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali , TEKNOFEST İstanbul , haberler
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.