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Nefesler tutuldu: İstanbul bugün... Merakla bekleniyordu! Yarın başlıyor
Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açacak. Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliklerde teknoloji yarışmalarının finalleri gerçekleştirilecek. Türkiye'de son dönemde geliştirilen teknoloji ürünlerinin sergileneceği festivalde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri gençlere yönelik bir dizi etkinlik düzenleyecek. Festivalde yurt içinden ve dışından birçok hava platformu gösteri yapacak.
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