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    Nefes kesen anlar! Özel Harekat polisleri…

    İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gösteren tatbikat yaptı. Gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikata İstanbul Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görevli 300 polis katıldı. Operasyona polis helikopterleri, zodyak botlar, Ejder ve Kirpi tipi araçları ile Özel Harekat köpeği ‘Hektor’ da destek verdi.

    Çağatay KENARLI, Harun UYANIK, Can EROK/ DHA
    13.12.2018 - 13:23 | Son Güncelleme:
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    Nefes kesen anlar Özel Harekat polisleri…Next

    Eğitim tatbikatına Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Haydar Karsavuranoğlu, Eğitim Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Güntekin, Özel Harekat Şube Müdürü Kadri Gençkaya ve Havacılık Şube Müdürü Mehmet Tok ile çok sayıda emniyet müdür yardımcısı katıldı.

    Etiketler: özel harekat polisleri , fotoğraflar

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