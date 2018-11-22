Neden böyle giyindiniz ki?

Yönetmenliğini James Dearden'ın üstlendiği Surviving Christmas with the Relatives adlı filmin Londra galası dün gece yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra TV ve sinemanın ünlüleri de akın etti. Gecenin en çok ilgi çeken konukları ise Goodman kardeşler oldu.
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