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Neden böyle giyindiniz ki?

TV yıldızı iki kız kardeşin kıyafetleri eleştiri yağmuruna tutuldu.

Hürriyet Haber
22.11.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:
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Neden böyle giyindiniz kiNext

Yönetmenliğini James Dearden'ın üstlendiği Surviving Christmas with the Relatives adlı filmin Londra galası dün gece yapıldı. Galaya filmin oyuncularının yanı sıra TV ve sinemanın ünlüleri de akın etti. Gecenin en çok ilgi çeken konukları ise Goodman kardeşler oldu.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID UK 

Etiketler: gala , kırmızı halı , gösterim

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