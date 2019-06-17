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Neden bir araya gelmediler?

Demet Akalın, 7 yıllık küslüğün ardından barıştığı Hande Yener’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Ancak iki şarkıcı yan yana gelmekten kaçındı. Akalın, buluşmalarının önünde “yapımcı engeli” olduğunu açıkladı.

Deniz BOY
17.06.2019 - 08:01 | Son Güncelleme:
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Neden bir araya gelmedilerNext

Demet Akalın, 7 yıllık küslüğün ardından barıştığı Hande Yener’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Ancak iki şarkıcı yan yana gelmekten kaçındı. Akalın, buluşmalarının önünde “yapımcı engeli” olduğunu açıkladı.

Etiketler: hande yener kimdir

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