Neden bir araya gelmediler?

Demet Akalın, 7 yıllık küslüğün ardından barıştığı Hande Yener’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Ancak iki şarkıcı yan yana gelmekten kaçındı. Akalın, buluşmalarının önünde “yapımcı engeli” olduğunu açıkladı.
Demet Akalın, 7 yıllık küslüğün ardından barıştığı Hande Yener’i sahne aldığı mekanda dinlemeye gitti. Ancak iki şarkıcı yan yana gelmekten kaçındı. Akalın, buluşmalarının önünde “yapımcı engeli” olduğunu açıkladı.
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