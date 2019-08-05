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Neden ayrıldıkları ortaya çıktı

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu. Boşanma ile alakalı hiçbir açıklama yapmayan çift, birlikte tatile çıkarak herkesi şaşırtmıştı.

Hürriyet Haber
05.08.2019 - 12:35 | Son Güncelleme:
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Neden ayrıldıkları ortaya çıktıNext

Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşanan gelişmeler sonrası hayranları ünlü çiftin neden boşandığını merak ediyordu.

Etiketler: Feyza Aktan kaç yaşında

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