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Haber Giriş: 29 Ocak 2020 - 08:06, /

Necip Memilli ile eşi dönercide akşam yemeğinde

Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu muhabirleri görünce şaşkınlık yaşadı...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Yeni evli çift oyuncu Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu önceki gün Nişantaşı’nda bir dönercide yemek yedi.

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Dayıcıoğlu’na eşi 2 porsiyon et döner ısmarladı. Memili fotoğraflarının çekildiğini fark edince gazetecilere büfe çalışanlarıyla “Arkadaşlara döner ısmarlayayım, lütfen fotoğraf çekmesinler” mesajını gönderdi. Oyuncu daha sonra mekanın arka kısmına geçti.

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Oyuncu Necip Memili, uzun süredir birlikte olduğu Didem Dayıcıoğlu ile geçtiğimiz hafta Ortaköy Stay Otel’deki nikah töreni ile dünyaevine girdi.

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Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.

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“Çukur” dizisindeki partnerini yalnız bırakmayan Aras Bulut İynemli, nikaha sevgilisi Bige Önal’la katıldı. Oyuncu, nikahın yapıldığı otelden ayrılırken etrafını bir anda Arap hayranları sardı.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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