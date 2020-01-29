Necip Memilli ile eşi dönercide akşam yemeğinde

Oyuncunun nikah şahitliğini Caner Cindoruk, Dayıcıoğlu’nun ise Defne Samyeli üstlendi. Memili balayı sorularına; “Balayımız Balat’ta olacak. Çünkü yarın sabah sete gideceğim. Çalışıyoruz” diye esprili bir yanıt verdi.