Necati Şaşmaz’ın eşinden şoke eden iddialar... 'Amerikalı bir kadınla evli'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NAGEHAN Şaşmaz boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Necati Şaşmaz’dan ‘birden çok evlilik ve hileli evlenme’ suçlamasıyla şikâyetçi oldu.
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Evli oldukları dönemde Necati Şaşmaz’ın yabancı bir kadınla evli olduğunu gizlediğini iddia eden Nagehan Şaşmaz’ın savcılığa avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede şu ifadeler yer aldı:
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“Boşanma davası sürerken şüphe üzerine yaptığımız araştırmada Necati Şaşmaz’ın Pensilvanya’da Claire B. adlı kadınla evli olduğunu tespit ettik. ABD’deki evlilikle ilgili resmi belgelerin, ABD resmi makamlarından istenilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi.
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AMERİKA’DAKİ EVLİLİĞİNİ TÜRKİYE’YE BİLDİRMEDİ
Nagehan Şaşmaz’ın avukatı Deniz Ketenci, “Nagehan Şaşmaz, Necati Şaşmaz’ın ABD’de Amerikan vatandaşı bir kadınla evli olduğunu, bu evliliği yetkili Türk makamlarına bildirmeyerek Türkiye’de tanıtmadığını ve bu sayede Türkiye’de bekâr göründüğünü öğrenmiştir.
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Necati Şaşmaz, Nagehan Şaşmaz’la evlenerek aynı anda birden fazla evlilik yapmıştır. Birden çok evlilik fiili, kamu düzenini bozan bir suçtur. Necati Şaşmaz hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ediyoruz” denildi.
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2012 yılında evlenen Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz’ın iki çocukları var.
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Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz Şubat 2019’da karşılıklı boşanma davası açtı.