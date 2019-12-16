Nebahat Çehre'nin panik anları... 'Eyvah'

Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum.

Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum.