Nebahat Çehre'nin panik anları... 'Eyvah'

Türk sinemasına damgasını vuran 75 yaşındaki Nebahat Çehre önceki akşam dostlarıyla hasret giderdi. Etiler Papermoon’da yemek yiyen grup mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
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Çıkışta Çehre'nin arkadaşı dengesini kaybedip merdivenlerden düşme tehlikesi geçirdi. Nebahat Çehre “Eyvah” diye bağırdı. Yaşadığı panik yüzüne yansıyan Çehre “En büyük korkum düşüp yaralanmak. Bir şey olacak sandım. Neyse ki valeler bize yardım etti” dedi.
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YAŞIMI GÜZEL YAŞADIĞIMA İNANIYORUM
Geçtiğimiz günlerde Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programının canlı yayına katılan Nebahat Çehre güzellik sırlarını açıklamıştı. İşte Nebahat Çehre’nin açıklamalarından satır başları…
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Beni güzel buldukları için herkese teşekkür ederim. Ben kendimi o kadar güzel görmüyorum, ben sadece yaşımı güzel yaşadığıma inanıyorum. Ben bu zamana kadar hiç cilt bakımına gitmedim, banyo yaptığım zaman yüzümü de keseyle yıkarım. Nemlendirici krem sürerim, gözaltı kremleri kullanıyorum.
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Yürüyüş yapıyorum, bütün bunun nedenleri hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek… Şişirmeye tahammül edemiyorum. Yüzümde hatlar çıkmaya başladı, çizgilerim var ama ben bu yaşı yaşamayı seviyorum. Hatlarımın gitmesini istemiyorum, ben çizgilerimle mutluyum. Yaşımı böyle yaşayayım.