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Ne zaman emekli olacaksınız? İşte herkesin merak ettiği o tablo

Sosyal güvenlik alanında yapılan düzenlemeler emeklilik koşullarını da değiştirdi. İşe başlama tarihine göre üç önemli tarih var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar ve 30 nisandan sonra sigortalı olanların emeklilik şartları farklı. SSK’lı çalışanlar, tabloya bakarak ne zaman emekli olacaklarını hesaplayabilir.

Noyan DOĞAN
06.03.2019 - 08:32 | Son Güncelleme:
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Ne zaman emekli olacaksınız İşte herkesin merak ettiği o tabloNext

Okuyuculardan her gün emeklilikle ilgili onlarca soru alıyorum; yaşım şu, ilk işe giriş tarihim bu, şu kadar prim ödedim, ne zaman emekli olurum gibi. Konu sosyal güvenlik olunca belki de en çok merak edilen konuların başında emeklilik geliyor. İşçi statüsünde yani SSK’lı çalışanlar da, memurlar da, Bağ-Kur’lular da emekliliklerini soruyor. Şöyle bir baktım, yüzlerce soru birikmiş. Hepsine tek tek cevap vermem mümkün değil. SSK’lı çalışanlara yönelik genel bir toplama yaptım ve kadın ve erkek çalışanların işe giriş tarihine, ödediği prim gün sayısına ve yaş şartına göre ne zaman emekli olacağını tablo haline getirdim. Tabloya bakarak, ne zaman ve hangi şartlarda emekli olacağınızı kolayca bulabilirsiniz. İleriki yazılarımda memur ve Bağ-Kurlu’lar için de benzer bir tablo hazırlayacağım.

Etiketler: sgk , emekli maaşı , haberler

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