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Ne yaptın Hamdi

Enis Fosforoğlu’nun cenazesine bu kare damga vurdu. Yönetmen Hamdi Alkan, tabuta kapanıp, gözyaşı döken oyuncu eşi Selen Görgüzel’i böyle görüntüledi. Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu çok tartışılan bu kareyi köşesine taşıdı.

Fotoğraflar: Behlül AYDIN

Cengiz SEMERCİOĞLU
26.06.2019 - 08:00 | Son Güncelleme:
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Ne yaptın HamdiNext

Etiketler: Enis Fosforoğlu'nun hayatı

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