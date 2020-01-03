Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 emekli maaş hesaplama robotu

2020’nin ilk haftasında emeklilere 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapıldı. Bilindiği üzere emeklilere 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ilk enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.5 zam alacak. Ocak ayı zam oranı sonrası milyonlarca emekli ve memur tarafından “ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun cevabını araştırılıyor İşte, SGK ve Bağ-Kur maaş hesaplama robotu