Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 emekli maaş hesaplama robotu
2019 yılı Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2020 emekli zammı oranı belli oldu. Emekli zam oranlarının belli olması ardından gündeme gelen konulardan biri de emekli maaş hesaplama oldu. ‘Ne kadar emekli maaşı alırım?’ sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, SSK ve Bağkur emeklilik hesaplamasına yönelik araştırmalar yapıyor. İşte emekli maaşı hesaplama yapmak isteyenler için detaylı bilgi ve 2020 emekli maaş hesaplama robotu
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2020’nin ilk haftasında emeklilere 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapıldı. Bilindiği üzere emeklilere 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yılda iki kez zam yapılıyor. Yılın ilk enflasyon farkına göre SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 6.5 zam alacak. Ocak ayı zam oranı sonrası milyonlarca emekli ve memur tarafından “ne kadar emekli maaşı alırım? sorusunun cevabını araştırılıyor İşte, SGK ve Bağ-Kur maaş hesaplama robotu
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SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan zam ile ilgili gelişmelerin ardından “Ne kadar emekli maaşı alırım?’ Emekli maaş hesaplama nasıl yapılır?” sorusunun cevabını araştırıyor. Emekli maaşı hesaplama sayfası ile emekliler zam sonrası maaşlarının ne kadar olduğunu hesaplayabiliyor. İşte emekli maaşı hesaplama sayfası…
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SGK EMEKLİLİK HESAPLAMA
4A çalışanlarının emekli olduklarında kendilerine kaç lira yaşlılık aylığı bağlanacağını öğrenebildikleri internet uygulaması SGK'nın resmi sayfası üzerinden kullanılabiliyor. SGK emeklileri T.C kimlik no, SSK Sicil No, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerle ne kadar emekli maaşı alabileceklerini öğrenebiliyor.SGK emeklilik hesaplama için tıklayın
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BAĞKUR EMEKLİLİK HESAPLAMA
Bağkur hesaplama için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.
1. Aylığınız 4/b sisteminde hali hazırda kayıtlı olan hizmetinize göre bugün talep etmişsiniz gibi hesaplanmış olup yaklaşık bir değerdir.
2. Asıl aylık talep durumunda hizmetler ve kayıtlar incelendikten sonra hesaplanabilir. Bu ekranda hesaplanmış aylık resmi evrak olarak kullanılamaz.
3. Hizmet bilgileri kurallara uygun girilmemişse aylık bu ekrandan hesaplanamaz.
4. 5400 günden az kayıtlı hizmeti bulunan kişiler için de aylık hesaplanamaz.Bu ekranda aylığınızın hesaplanması, aylığı hak ettiğiniz anlamına gelmez.