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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
26 Kasım 2019 - 16:03,

Ne kadar değişmiş olabiliriz ki!

Onları yıllardır tanıyorsunuz. Hatta bazıları ailenizden biri gibi oldu bile. Sizinle birlikte yaş aldılar, evlenip çoluk çocuğa karıştılar. Peki aradan geçen zaman içinde kim ne kadar değişti dersiniz?

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1

İşte ünlülerin şimdiki ve kiminin 10 yıl önceki kiminin çok daha eski görüntüleri. Bakın bakalım hangi ünlüler nasıl değişti, hangileri yıllara meydan okudu.

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2

Jennifer Aniston'ın bu yıl çekilen bir fotoğrafı. Sağda ise 1998 tarihli bir görüntüsü var.

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3

Halle Berry, bu yıl katıldığı bir galada. Sağda ise 2003 yılındaki hali.

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4

Brooke Shields, geçen hafta bir özel gecede görüntülendi Sağdaki görüntü 1987 yılında gençlik döneminden.

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5

Michael Douglas artık70'li yaşlarında. Sağdaki fotoğraf 1995 tarihli.

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6

Jennifer Lopez.. 2019 ve 2005 yılında.

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7

Angelina Jolie'nin soldaki görüntüsü bu yıldan, sağdaki ise 2007 yılına ait.

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8

Leonardo DiCaprio... 1996 ile 2019 arasındaki fark...

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9

Matt Damon'ın soldaki hali günce, sağdaki görüntüsü ise 2004 yılından.

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Naomi Watts solda bu yıl sağda 2001 yılında.

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Nicole Kidman'ın sarı elbiseli fotoğrafı bu yıl çekildi, sağdaki ise 2001 yılından.

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12

Brad Pitt bu yıl ve 2001 yılında.

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Charlize Theron'un sağdaki görüntüsü 200'den soldaki ise birkaç hafta öncesinden.

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