Ne Johnny Depp ne Elon Musk: Yeni aşka yelken açtı
Ünlü oyuncu Johnny Depp'ten boşandıktan sonra bir süre Elon Musk ile aşk yaşayan Amber Heard ondan da ayrılıp yeni bir aşka yelken açtı. Bu kez kalbini kaptırdığı kişi Bianca Butti. Yeni aşk heyecanı yaşayan ikili önceki gün Palm Springs'te objektiflere takıldı.
BACKGRID USA
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33 yaşındaki Heard ile 38 yaşındaki görüntü yönetmeni Butti, bir ara cep telefonlarına bakarak şakalaştı. Sonra da birbirlerini öpücüklere boğdu.
BACKGRID USA
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Heard ile Butti, daha sonra da el ele tutuşarak yollarına devam etti. Heard ve Butti fotoğraflarının çekildiğini fark etseler de bunu çok da umursamadılar.
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Amber Heard, Rum Diaries adlı filmin setinde tanıştığı Johnn Depp ile evlenmişti. Depp, Heard uğruna uzun süredir birlikte olduğu iki çocuğunun annesi Vanesa Paradis'den ayrıldı. Fakat Heard ile Depp'in evlilikleri uzun ömürlü olmadı.
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Amber Heard eşinden şiddet gördüğünü ileri sürerek boşanma davası açtı. Depp ise asıl kendisinin şiddet gördüğünü ileri sürdü. Eski çift arasındaki gerilim bir türlü bitmek bilmedi.
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Amber Heard bir dönem de Elon Musk ile birliktelik yaşadı. Hatta Johnny Depp, Heard'ün kendisiyle evliyken Elon Musk ile birlikte olduğunu ileri sürdü. Heard ve Musk'ın yazışmalarının yayınlanmasını istedi.
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Amber Heard ile Musk'ın birlikteliği de çok uzun sürmedi. Amber Heard bir dönem Fransa'nın eski başbakanlarından Dominique de Villepin'in kızı Marie ile ilişkisiyle gündemde kalmıştı.