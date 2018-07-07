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Ne diziydi ama!

Takvimler, 29 Ekim 1998'i gösteriyordu.... Ekran karşısındaki milyonlarca kişi İstanbul'un en eski semtlerinden birinde yaşayan insanların öyküsünü anlatan bir diziyle tanıştı. Sonra da üç yıl boyunca dizinin yayınlandığı saatlerde TV karşısından kalkamadı. Hele, final bölümünün yayınlandığı 11 Ocak 2001 akşamı kelimenin tam anlamıyla sokaklar boşaldı.

Hürriyet Haber
07.07.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:
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Ne diziydi amaNext

O efsane dizi, iki çocuklu dul bir kadının çocuklarıyla birlikte hem de İstanbul gibi büyük bir şehirde hayatta kalma mücadelesini anlatan İkinci Bahar'dı.

Dizinin Hanım adlı ana karakterlerinden birini Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray canlandırıyordu. Çocukları Ulaş ve Gülsüm'ü ise o günlerde neredeyse hiç tanınmayan Ozan Güven ve Nurgül Yeşilçay canlandırıyordu.

Etiketler: ikinci bahar , dizi , tv dizisi

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