Ne diziydi ama!

Takvimler, 29 Ekim 1998'i gösteriyordu.... Ekran karşısındaki milyonlarca kişi İstanbul'un en eski semtlerinden birinde yaşayan insanların öyküsünü anlatan bir diziyle tanıştı. Sonra da üç yıl boyunca dizinin yayınlandığı saatlerde TV karşısından kalkamadı. Hele, final bölümünün yayınlandığı 11 Ocak 2001 akşamı kelimenin tam anlamıyla sokaklar boşaldı.
O efsane dizi, iki çocuklu dul bir kadının çocuklarıyla birlikte hem de İstanbul gibi büyük bir şehirde hayatta kalma mücadelesini anlatan İkinci Bahar'dı.
Dizinin Hanım adlı ana karakterlerinden birini Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray canlandırıyordu. Çocukları Ulaş ve Gülsüm'ü ise o günlerde neredeyse hiç tanınmayan Ozan Güven ve Nurgül Yeşilçay canlandırıyordu.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.