Ne değişik bir kıyafet bu böyle

Joe Russo ve Anthony Russo'nun yönetmenliğini üstlendiği Avengers: Endgame filminin Londra galası yapıldı. Kadrosunda Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Zoe Saldana gibi oyuncuların yer aldığı filmin gala gecesine damga vuran kişi ise Scarlett Johansson oldu.
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