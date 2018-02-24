Ne buluşmaydı ama!

Birçok insanın hayalinde bile göremeyeceği kadar zengin bir hayat yaşıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en ünlüleleriyle yan yana fotoğraf çektiriyor. Hem de hiç çaba harcamadan. Kısacası bütün dünya onu tanıyor ve sürdürdüğü süper lüks hayatı sosyal medyadan izliyor.
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