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Ne buluşmaydı ama!

 Her yerde "bahadiring"... Bütün dünya bu genç Türk'ün ultra lüks hayatını izlemeye doyamıyor.

Hürriyet Haber
24.02.2018 - 13:12 | Son Güncelleme:
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Ne buluşmaydı amaNext

Birçok insanın hayalinde bile göremeyeceği kadar zengin bir hayat yaşıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en ünlüleleriyle yan yana fotoğraf çektiriyor. Hem de hiç çaba harcamadan. Kısacası bütün dünya onu tanıyor ve sürdürdüğü süper lüks hayatı sosyal medyadan izliyor.

Kimden mi söz ediyoruz?

Etiketler: emir bahadır , instagram , sosyal medya

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