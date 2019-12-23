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23 Aralık 2019 - 08:04,

Nazlıcan Arkan (Ceylan’ın yeğeni) kimdir? Nazlıcan Arkan’ın hastalığı neydi, neden öldü?

Ünlü Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan’ın ölümüyle sarsıldı. Katıldığı moda programıyla tanınan Nazlıcan Arkan, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Yeğeninin hastalığını sosyal medyadan duyuran Ceylan takipçilerinden dua istemişti. Peki, Nazlcan Arkan kimdir? Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan’ın hastalığı neydi, neden öldü?

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Ceylan dua istediği ve kızı gibi gördüğü yeğeni Nazlıcan Arkan’ın kaybetmenin acısını yaşıyor. .21 Aralık tarihinde hayatını kaybettiği açıklanan Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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Daha önce takipçilerinden dua isteyen Ceylan, yeğeninin ölüm haberini Instagram'dan paylaştı. Ceylan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Acı kaybımız... Kelimelerle tarif edilemeyecek bir acı yaşıyoruz. Yeğenim Nazlıcan Arkan yaşam savaşını kaybetti. Cenazesi 22 Aralık Pazar Büyükçekmece Küba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'na defnedilecektir."

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2. Sayfa programının canlı yayına bağlanarak yeğeninin hastalığı hakkında bilgi veren Ceylan, yeğeninden bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Ceylan, yeğeninin yoğun bakıma girerken onun ellerini tutup ölmek istemediğini ve Ceylan'dan onu kurtarmasını istediğini söylemişti.

4NAZLICAN ARKAN KİMDİR

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Aslen Tuncelili olan Nazlıcan Arkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı Ceyla’nın yeğenidir. Üniversite mezunu olan ve bir bankada çalışan Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim'in 7. Sezonunda yarıştı. Genç yarışmacı, 21 Aralık 2019’da hayatını kaybetti. Kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

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