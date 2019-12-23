Nazlıcan Arkan (Ceylan’ın yeğeni) kimdir? Nazlıcan Arkan’ın hastalığı neydi, neden öldü?
Ünlü Türkücü Ceylan yeğeni Nazlıcan Arkan’ın ölümüyle sarsıldı. Katıldığı moda programıyla tanınan Nazlıcan Arkan, yakalandığı hastalık nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Yeğeninin hastalığını sosyal medyadan duyuran Ceylan takipçilerinden dua istemişti. Peki, Nazlcan Arkan kimdir? Ceylan’ın yeğeni Nazlıcan Arkan’ın hastalığı neydi, neden öldü?
Ceylan dua istediği ve kızı gibi gördüğü yeğeni Nazlıcan Arkan’ın kaybetmenin acısını yaşıyor. .21 Aralık tarihinde hayatını kaybettiği açıklanan Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
2