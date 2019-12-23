Nazlıcan Arkan (Ceylan’ın yeğeni) kimdir? Nazlıcan Arkan’ın hastalığı neydi, neden öldü?

NAZLICAN ARKAN KİMDİR? Aslen Tuncelili olan Nazlıcan Arkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Şarkıcı Ceyla’nın yeğenidir. Üniversite mezunu olan ve bir bankada çalışan Nazlıcan Arkan, İşte Benim Stilim'in 7. Sezonunda yarıştı. Genç yarışmacı, 21 Aralık 2019’da hayatını kaybetti. Kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.