Naz Elmas hamile mi? Dikkat çeken detay...

Galatasaray aşkı



Naz Elmas “Erol’u ilk gördüğüm zaman evleneceğimizi anlamıştım. İkimiz de sıkı bir Galatasaray taraftarıyız. Bizi Cim Bom bir araya getirdi” dedi. Düğünde en çok Naz Elmas’ın hamile olup olmadığı merak edildi, kulaktan kulağa bebek dedikodusu yapıldı. Elmas'ın bol bir gelinlik tercih etmesi iddiaları günlendirdi.