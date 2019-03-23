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NATO'nun en güçlü ülkeleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
'Global Firepower' isimli internet sitesi hazırladığı listeyle NATO'nun en güçlü orduya sahip ülkeler belirledi. NATO üyesi Türkiye listede yer aldı. Sıralama yapılırken savunma bütçeleri, personel sayısı, ülkelerin silah sanayilerindeki teknolojik gelişmişlik, iş gücü ve araç sayısı gibi kriterler göz önüne alındı.
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