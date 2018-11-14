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Nasıl pilot olunur? Aylık maaşları 21 bin lira

Pilotluk son dönemin gözde mesleği. Bunda aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişme etkili. Yeni başlayana 21 bin liranın verildiği sektörde, tecrübeli bir pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor.

Fotoğraflar: Alamy - Haber: Gülten Uğurlu / Posta Gazetesi
14.11.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:
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Nasıl pilot olunur Aylık maaşları 21 bin liraNext

Havacılık sektörü hızla büyüyor. Sektördeki gelişmeler ve sunduğu imkanlar, pilotluk mesleğini cazip hale getiriyor.

Pilotluğu kariyer planına alan gençlerin sayısı da hızla artıyor.

Her yıl dünyada 20 bin, Türkiye’de ise 750-1000 pilota ihtiyaç duyuluyor.

Sektördeki açığı gidermek için pilotluk eğitimi veren üniversite ve kurum sayısı da hızla çoğalıyor.

Etiketler: pilot , nasıl pilot olunur , pilot olma şartları , pilot maaşları , haberler
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