Nasıl pilot olunur? Aylık maaşları 21 bin lira

Pilotluk son dönemin gözde mesleği. Bunda aldıkları çok özel eğitim nedeniyle sayılarının az olması ve havacılık sektöründeki hızlı gelişme etkili. Yeni başlayana 21 bin liranın verildiği sektörde, tecrübeli bir pilotun maaşı ise 60 bin lirayı buluyor.
Fotoğraflar: Alamy - Haber: Gülten Uğurlu / Posta Gazetesi
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