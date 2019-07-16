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    Haberler >Teknoloji>NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği böyle görüntülendi!

    NASA'nın Kızıl Gezegen'deki göz bebeği böyle görüntülendi!

    NASA'nın Curiosity isimli uzay aracı uzayın derinliklerinde böyle görüntülendi...

    hurriyet.com.tr / ÖZEL
    16.07.2019 - 10:21 | Son Güncelleme:
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    NASAnın Kızıl Gezegendeki göz bebeği böyle görüntülendiNext

    NASA, Güneş Sistemi'mizin kızıl gezegeni Mars'ı hem yüzeyden hem de yörüngeden incelemeye devam ediyor. NASA'nın Mars yörüngesinde görev yapan uydusu MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), yüzeydeki ünlü gözlem aracı Curiosity'yi tepeden görüntüledi.

    Etiketler: google , google timelapse , teknoloji
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