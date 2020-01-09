NASA uzaydan çekti, son hali şoke etti

Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor. Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor. Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.