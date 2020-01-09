NASA uzaydan çekti, son hali şoke etti

Avustralya'da uzun süredir söndürülemeyen ve milyonlarca hayvanın ölümüne yol açan yangınların ardından NASA'nın yayınladığı yeni bir fotoğraf görenleri kahredecek cinsten...
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Dünya'yı dehşete düşüren bu görüntünün ardından NASA yeni bir fotoğraf daha yayınladı ve içler acısı durumu gözler önüne serdi.
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NASA'nın yayınladığı bu görüntü 16 Aralık 2019 tarihinde çekildi ve yangının boyutları elbette bugünden çok daha uzaktı. Ancak Avustralya'nın uzaydan görülen son hali içler acısı...
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Bu fotoğraf Avustalya'nın Kanguru Adası'nda 7 Ocak 2019 tarihinde kayda alındı. Maalesef yangının dehşeti haritada kendini fazlasıyla gösteriyor ve dev kıtanın sol kısmı kıpkırmızı görünüyor.
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BBC'nin haberine göre NASA yetkilileri "ekolojik bir trajedi" diye tanımlandıkları yangında üçte biri koruma altındaki doğal parklardan oluşan adada 155 bin hektarlık bir alanının yandığının tahmin edildiğini açıkladı.
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Güney Avustralya eyaletine bağlı Kanguru Adası, denizaslanları, koala, ornitorenk ve kıtaya özgü pek çok kuş türüyle biliniyor. Eyalet hükümeti yetkililerine göre Kanguru Adası'ndaki yangınlar Aralık'tan beri devam ediyor. Yangında şimdiye kadar iki kişinin öldüğü açıklandı. Uzmanlar, adada en az 25 bin koalanın öldüğünü belirtiyor.
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Küresel ısınma tehlikesinin güç geçtikçe arttığı günümüzde Avustralya'daki yangınlar Dünya'nın geleceğini 'karartıyor'. Diğer yandan ölümünden önce ünlü fizikçi Stephen Hawking, Dünya'nın sonunun nasıl geleceğini anlatmış ve şaşkınlık yaratmıştı. Peki Hawking ne demişti?
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Geçen yıl Mart ayında 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
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Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.
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Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.
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Hawking on yıllardır insanlığın diğer gezegenlere kalıcı olarak yerleşmek için harekete geçmesi gerektiğini söylüyordu. Bu açıklamaları sıklıkla manşetlerde yer aldı.
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Hawking'e göre insanlığı Dünya'dan silecek olaylardan kaçmak mümkün değil. Bu olaylar arasında göktaşı çarpması gibi kozmik olayların yanı sıra yapay zekâ, iklim değişikliği, genetiği değiştirilmiş virüsler veya nükleer savaş gibi olaylar da olabilir.
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2016'da BBC'ye konuşan Hawking, "Dünyada bir yıl içinde bir felaketin gerçekleşme ihtimali çok düşüktür. Ama bu ihtimal geniş bir zaman diliminde artar ve bin, 10 bin yıl gibi zaman dilimlerinde neredeyse kesin hale gelir" demişti.
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İnsanlığın o süre zarfında evrene yayılabileceğine güvenen Hawking, yine de önümüzdeki 100 yıl için insanları uyarmıştı:
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"Önümüzdeki yüzyıl boyunca uzayda kendine yeterli koloniler kuracak teknolojiye erişemeyeceğiz, bu yüzden bu süreçte çok dikkatli olmamız lazım."
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Stephen Hawking yapay zekânın yarattığı fırsatların farkında olsa da tehditlerine karşı da uyarılarda bulunuyordu.
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Hawking 2014'te BBC'ye konuştuğunda "yapay zekânın tam olarak gelişmesi insanlığın sonunu getirebilir" demişti.
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Hawking'e göre bugüne kadar geliştirilen basit yapay zekâlar çok kullanışlıydı. Kendisinin de insanlarla konuşmasını sağlayan bir yapay zekâ uygulamasıydı.
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Fakat Hawking zeki robotların gelişmiş formlarının insanlardan üstün hale gelebileceğini düşünüyor.
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Stephen Hawking dünyadaki yaşama dair en büyük tehditlerden birinin iklim değişikliğinden geleceğini düşünüyordu.
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Hawking, bu yüzden ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesine dair endişelerini de açıklamıştı:
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"Geri döndürülemez noktaya çok yakınız. Trump'ın bu eylemi Dünya'nın 250 derece sıcaklıkta ve asit yağmurlarının olduğu Venüs'e benzemesine giden yolu açabilir."
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Evren'in her yerinden akıllı varlıklara dair sinyalleri tarayan SETI gibi yapılar mevcut olsa da Hawking evrendeki diğer akıllı uygarlıklara seslenmeye karşı uyarılarda bulunuyordu.
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2010 yılında Discovery Channel'a konuşan Hawking, uzaylıların Dünya'yı kaynakları için talan edip yoluna devam edebilme ihtimalinden endişelendiğini söylemişti:
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"Eğer uzaylılar bizi ziyaret ederse Kristof Kolomb'un Amerika'ya ayak basması gibi olacaktır. Bu yerli Amerikalılar için hiç iyi olmamıştı.
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"Akıllı varlıkların tanışmak istemeyeceğimiz türden şeylere nasıl dönüşebileceğini görmek için kendimize bakmamız yeterli."