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NASA uzaydan çekti, Dünya'nın muhteşem görüntüleri

NASA, uzaydan Dünya'yı izliyor, bir yandan da her dakika fotoğraflıyor. Ancak bazı görüntüler var ki tekrar tekrar bakmamak için kendinizi zor tutuyorsunuz!

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:
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NASA uzaydan çekti, Dünyanın muhteşem görüntüleriNext

Uzaydan gelen bu görüntüyü ilk kez ortaya çıktı; gören inanamıyor; zira sapsarı olan ve Türkiye sınırlarından 12 kat daha büyük olan Sahra Çölü beyaza büründü! NASA haftalar önce dev çölü uzaydan böyle fotoğrafladı.

Etiketler: uzay , uydu , nasa
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