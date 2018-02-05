NASA uzaydan çekti, Dünya'nın muhteşem görüntüleri

Uzaydan gelen bu görüntüyü ilk kez ortaya çıktı; gören inanamıyor; zira sapsarı olan ve Türkiye sınırlarından 12 kat daha büyük olan Sahra Çölü beyaza büründü! NASA haftalar önce dev çölü uzaydan böyle fotoğrafladı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.