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    NASA tanıttı... İşte Mars'a yapılacak konutlar!

    ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, 2014 yılında düzenlediği, tüm dünyadan 18 yarışmacı takımın katıldığı, Mars’ta yaşayacak kolonicilerin kullanabileceği konut projeleri yarışmasının finalistlerini belirledi.

    Hürriyet Haber
    30.07.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:
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    NASA tanıttı... İşte Marsa yapılacak konutlarNext

    NASA’nın ilk ‘Mars kolonisi’nin yaşayacağı yerleşim alanları için düzenlediği yarışmayı, ABD’nin Arkansas eyaletinden katılan ekip kazandı. Bu takımın projesine göre robotlar, konutların inşa edilmesi için gerekli malzemeyi Mars’ta bulacak ve ardından evler, üç boyutlu 3D yazıcıların yardımıyla inşa edilecek.

    Etiketler: uzay kolonisi

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