NASA eleman arıyor! Maaşı duyan kulaklarına inanamıyor
Astronot olmak pek çok insanın hayali. Peki ne kazanıyorlar dersiniz? Ne yiyor, ne içiyorlar? Dünya'dan uzakta hayat nasıl geçiyor?
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NASA, bir süredir kendisiyle çalışacak o 'kişiyi' arıyor. Karşılığında ise vereceği maaş çok konuşulacak. Peki NASA'ya girecek kişi ne yapacak?
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NASA yönetici arayışına başladı.Alınacak elemanın yıllık maaşı 188.066 doları buluyor. Peki bu ne demek? NASA'ya girecek kişi ayda yaklaşık 15.672 doları cebine atacak. Seçilecek kişi görev planlama aşamalarının yanında tasarım ve geliştirmeden sorumlu olacak.
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NASA, diğer yandan da Kızıl Gezegen Mars’tan toplanan numunelerin Dünya’ya getirilmesi için yoğun bir uğraş içinde. Bu göreve liderlik edecek kişi için arayışlar da başladı. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan Mars Sample Return (MSR) programı kapsamında, örnekler dünyaya getirilecek.
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MSR programı kapsamında, Mars’tan alınan toprak, atmosfer ve kaya örnekleri Dünya’ya getirilecek ve burada test edilecek.
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Peki NASA'nın aksine Rusya'da neler oluyor? Günümüz Rus kozmonotları nasıl yaşıyor, ne kadar maaş alıyor, neler yiyor?
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Uzaya çıkan ilk insan olan Yuri Gagarin, hem askeri pilot hem de kozmonot olarak iki maaş alıyordu.
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Gagarin, uzay yolculuğu nedeniyle bir daire, Volga otomobili, giysiler, halı ve benzeri ev eşyaları ile ödüllendirilmişti.
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Uzaydaki ilk kadın Valentina Tereşkova’ya da ödül olarak bir daire, elbiseler, çantalar, aksesuarlar ve ayakkabılar verilmişti.
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Rusya’da ‘gökyüzü’ ve ‘uzay’ görevleri için ayrı maaş ödeme geleneği ise devam ediyor.
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Genellikle birinci sınıf pilot olan Rus kozmonotlar ayda 1500 ilâ 2500 dolar arasında değişen maaşlar alıyor. Kozmonotlara ayrıca görev yılı ve test uçuşları üzerinden ekstra ücret veriliyor
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Uzayda geçirdikleri süreye bağlı olarak aldıkları maaş 25000 dolara çıkabilir.
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Kozmonotlar seçilirken fiziksel dayanıklılıkları ve boyları değerlendiriliyor. Genelde de kısa boylu olmaları tercih ediliyor.
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Zira daha az ağırlık daha az yakıt demek. Sovyet kozmonot Musa Manarov’a göre, bir kozmonotun uzay yolculuğuna hazırlanması da birkaç ay alabilir.
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Rusya Uçuş İdare merkezinden uzmanlar, uzaya gönderilecek kozmonot için tercihleri doğrultusunda dengeli bir menü hazırlıyor ve hazırladıkları listeyi aşçılara iletiyor.
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Menüde borş çorbasından ızgara ete kadar birçok şey olabiliyor. Ancak vitamin ve mineral dengesini korumak için zorunlu yiyecekler var.
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Dünya’nın yörüngesinde güneş her 90 dakikada bir doğup batıyor. Yani her bir kozmonot günde güneşin doğuşuna 16 kez tanık oluyor.
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Ancak biyolojik saatlerini korumak için Dünya saatine göre yaşıyorlar. Ayrıca kozmonotlar uzayda yer çekimi olmaması nedeniyle horlamıyor.
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Yörüngeye birkaç kez giden çok az kozmonot var, çoğunun uçuş sayısı bir ya da iki defayla kısıtlı. Bir kozmonotun uzaya uçması için ideal yaş ise 32-38.
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Ancak çok daha büyük yaşta uzaya uçuş gerçekleştiren kozmonotlar da var. 2013 yılında Pavel Vinogradov 60. doğumgününü uzayda kutlamıştı. ABD’li astronot John Glenn ise uzaya son uçuşunu 77 yaşında yapmıştı.