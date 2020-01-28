NASA eleman arıyor! Maaşı duyan kulaklarına inanamıyor

NASA, diğer yandan da Kızıl Gezegen Mars’tan toplanan numunelerin Dünya’ya getirilmesi için yoğun bir uğraş içinde. Bu göreve liderlik edecek kişi için arayışlar da başladı. Önümüzdeki 10 yılı kapsayan Mars Sample Return (MSR) programı kapsamında, örnekler dünyaya getirilecek.