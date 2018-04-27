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    NASA astronot olmak isteyenlere bu soruları soruyor!

    NASA'da astronot olarak işe başlamak gibi bir planınız varsa, ilk başta bu 16 soruya doğru cevap vermeniz gerekiyor.

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:
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    NASA astronot olmak isteyenlere bu soruları soruyorNext

    NASA tarafından işe alınan astronotlar yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar, ancak bu süre öncesinde bazı testlere tabi tutuluyorlar. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), astronot olma hayali taşıyan insanlar için, mülakatta sordukları 16 soruyu yayınladı.

    Etiketler: ABD , SORU CEVAP
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