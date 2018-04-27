NASA astronot olmak isteyenlere bu soruları soruyor!

NASA tarafından işe alınan astronotlar yoğun bir eğitim sürecinden geçiyorlar, ancak bu süre öncesinde bazı testlere tabi tutuluyorlar. Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), astronot olma hayali taşıyan insanlar için, mülakatta sordukları 16 soruyu yayınladı.
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