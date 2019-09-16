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Haberler >Ekonomi>Mutluluk meyvesine talep yağıyor... Aksaray'dan Avrupa ülkelerine yetiştiremiyorlar

Mutluluk meyvesine talep yağıyor... Aksaray'dan Avrupa ülkelerine yetiştiremiyorlar

Hasan Dağı eteklerindeki köyünde arkadaşının tavsiyesiyle hobi amaçlı başladığı, Türkiye'de halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen "goji berry"i üreten Mehmet Çekil, Avrupa'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

AA
16.09.2019 - 14:31 | Son Güncelleme:
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Mutluluk meyvesine talep yağıyor... Aksaraydan Avrupa ülkelerine yetiştiremiyorlarNext

Orman mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle hobi olarak başladığı, Türkiye'de halk arasında "kurt üzümü" ya da "mutluluk meyvesi" olarak bilinen "goji berry"i üreten Mehmet Çekil, Avrupa'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Etiketler: mutluluk meyvesi , haberler

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