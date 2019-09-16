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Mutluluk meyvesine talep yağıyor... Aksaray'dan Avrupa ülkelerine yetiştiremiyorlar
Hasan Dağı eteklerindeki köyünde arkadaşının tavsiyesiyle hobi amaçlı başladığı, Türkiye'de halk arasında "kurt üzümü" olarak bilinen "goji berry"i üreten Mehmet Çekil, Avrupa'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
Orman mühendisi arkadaşının tavsiyesiyle hobi olarak başladığı, Türkiye'de halk arasında "kurt üzümü" ya da "mutluluk meyvesi" olarak bilinen "goji berry"i üreten Mehmet Çekil, Avrupa'dan gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.
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