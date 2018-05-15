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Mutluluğa “evet” dediler

Ulukartal Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ulukartal ile Atilla Karat Mücevherat’ın Yönetim Kurulu Üyesi Melis Anlı önceki akşam evlendi.

Hürriyet Haber
15.05.2018 - 17:21 | Son Güncelleme:
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Mutluluğa “evet” dedilerNext

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta yapılan törende gelinin şahitliklerini Muammer Güler, Faruk Bayrak, Yaşar Aktürk, Zeynel Abidin Erdem, Mahmut Çevik, Cahid Balyan, Veysi Şahin ve Zeynep Karahan Uslu yaptı.

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