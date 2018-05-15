Mutluluğa “evet” dediler

Four Seasons Hotel Bosphorus’ta yapılan törende gelinin şahitliklerini Muammer Güler, Faruk Bayrak, Yaşar Aktürk, Zeynel Abidin Erdem, Mahmut Çevik, Cahid Balyan, Veysi Şahin ve Zeynep Karahan Uslu yaptı.
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