Mutlu yıllar prenses!

Bir anda dört çocuk babası olan futbolcu Cristiano Ronaldo, kızının yeni yaşını kutladı. Üç küçük bebeğinin gülerken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Ronaldo'nun "İyi ki doğdun prenses" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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