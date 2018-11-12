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Mutlu yıllar prenses!

Cristiano Ronaldo minik kızının yeni yaşını böyle kutladı.

Hürriyet Haber
12.11.2018 - 16:27 | Son Güncelleme:
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Mutlu yıllar prenses Next

Bir anda dört çocuk babası olan futbolcu Cristiano Ronaldo, kızının yeni yaşını kutladı. Üç küçük bebeğinin gülerken çekilen pozuna Instagram sayfasında yer veren Ronaldo'nun "İyi ki doğdun prenses" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM CRISTIANO RONALDO- GEORGINA RODRIGUEZ 

Etiketler: cristiano ronaldo jr , georgina rodriguez

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