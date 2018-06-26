Mutlu aile burada yaÅŸÄ±yor

Ãœstelik hemen her gÃ¼n gazetelerde ve internet sitelerinde fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Peki bu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken mutlu aile nasÄ±l bir evde yaÅŸÄ±yor dersiniz? Ä°ÅŸte Cambridge DÃ¼kÃ¼ William ve eÅŸi Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± ev.
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