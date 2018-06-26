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Mutlu aile burada yaÅŸÄ±yor

DÃ¼nyada milyonlarca kiÅŸi onlar hakkÄ±nda her ÅŸeyi biliyor. Nerede ve ne zaman tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±, evliliÄŸe giden yolda neler yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±.

HÃ¼rriyet Haber
26.06.2018 - 14:25 | Son GÃ¼ncelleme:
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Mutlu aile burada yaÅŸÄ±yorNext

Ãœstelik hemen her gÃ¼n gazetelerde ve internet sitelerinde fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Peki bu tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n ilgisini Ã§eken mutlu aile nasÄ±l bir evde yaÅŸÄ±yor dersiniz? Ä°ÅŸte Cambridge DÃ¼kÃ¼ William ve eÅŸi Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±klarÄ± ev.

FotoÄŸraflar: Instagram, AP, AFP, Backgrid UKÂ Â

Etiketler: prens william , kate middleton , kate middleton'Ä±n evi

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