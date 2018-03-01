Mutlaka yemeniz gereken 5 sağlıklı sebze

Dünyanın başka yerlerinde değeri çok bilinmese de özellikle ülkemizde pazının yeri bir başkadır. 1 bardak pazıda sadece 10 kalori olduğundan hem besleyicidir hem de gerçek bir rejim dostudur. Ayrıca içeriğindeki A ve C vitaminleri vücudumuz için son derece önemlidir. Bazı araştırmalar turpgil sebzelerin tüketiminin bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.
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