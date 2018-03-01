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Mutlaka yemeniz gereken 5 sağlıklı sebze

Sebzeler bize doğanın bir armağanıdır. Hızlı hayatımız bizi fast food ve sağlıksız yemeklere yönlendirse de sağlıklı ve uzun bir yaşamın yolu bu sebzeleri bol bol tüketmekten geçiyor.

Kaynak: Doğan Burda
01.03.2018 - 15:35 | Son Güncelleme:
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PazıNext

Pazı

Dünyanın başka yerlerinde değeri çok bilinmese de özellikle ülkemizde pazının yeri bir başkadır. 1 bardak pazıda sadece 10 kalori olduğundan hem besleyicidir hem de gerçek bir rejim dostudur. Ayrıca içeriğindeki A ve C vitaminleri vücudumuz için son derece önemlidir. Bazı araştırmalar turpgil sebzelerin tüketiminin bazı kanser türlerini önlemeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Etiketler: sebzeler , sebzelerin faydaları , sağlıklı sebzeler

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