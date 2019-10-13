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Mutlaka 36 gün önce rezervasyon yaptırın! Daha çok para ödemeyin

2020'de bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, uçuş rezervasyonu için hiç erken değil. Aslında, çevrimiçi seyahat acentası Opodo'ya göre, önceden planlama yapmak, daha ucuz bilet bulup tatil yapmanıza yardımcı olacak. İşte hangi ülkeye ne kadar süre önce rezervasyon yapılmalı detaylar...

Hürriyet Haber
13.10.2019 - 10:22 | Son Güncelleme:
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Mutlaka 36 gün önce rezervasyon yaptırın Daha çok para ödemeyinNext

Ucuz uçuş rezervasyonu için öncelikle üç ipucuna dikkat:

Etiketler: acenta , haberler
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