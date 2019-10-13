Haberler >Ekonomi>Mutlaka 36 gün önce rezervasyon yaptırın! Daha çok para ödemeyin
Mutlaka 36 gün önce rezervasyon yaptırın! Daha çok para ödemeyin
2020'de bir tatil yapmayı düşünüyorsanız, uçuş rezervasyonu için hiç erken değil. Aslında, çevrimiçi seyahat acentası Opodo'ya göre, önceden planlama yapmak, daha ucuz bilet bulup tatil yapmanıza yardımcı olacak. İşte hangi ülkeye ne kadar süre önce rezervasyon yapılmalı detaylar...
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