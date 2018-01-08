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    Müthiş iddia! 'Protestoların sebebi İran'ın zengin çocukları'

    İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre zengin çocukların abartılı yaşamları fakir İranlıları kışkırtıyor.

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:
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    Müthiş iddia Protestoların sebebi İranın zengin çocuklarıNext

    İran'ın zengin çocukları, geçtiğimiz yıllarda Instagram'da hesap açtıklarında hem yerel basın hem de dış basında çok konuşulmuşlardı.

    Etiketler: iran , Tahran , zengin çocuklar

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