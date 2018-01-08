Haberler >Dünya>Müthiş iddia! 'Protestoların sebebi İran'ın zengin çocukları'
Müthiş iddia! 'Protestoların sebebi İran'ın zengin çocukları'
İran'daki günlerdir süren protestolara 'İran'ın Zengin Çocukları'nın Instagram paylaşımları etki ediyor. New York Times gazetesinde yer alan bir habere göre zengin çocukların abartılı yaşamları fakir İranlıları kışkırtıyor.
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