Müthiş görüntü! Görenler telefonuna sarıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı.
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