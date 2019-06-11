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    Müthiş görüntü! Görenler telefonuna sarıldı

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde deplasmanda İzlanda ile oynayacak A Milli Futbol Takımına destek amacıyla İstanbul’un tarihi simgelerine Türk bayrağı yansıtıldı. Galata Kulesine Türk bayrağının yansıtılması havadan görüntülendi.

    DHA - İHA
    11.06.2019 - 22:14 | Son Güncelleme:
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    Müthiş görüntü Görenler telefonuna sarıldıNext

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinin dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’na destek amacıyla Galata Kulesi ve Boğaz Köprüleri, Haliç Metro Geçiş Köprüsü gibi önemli noktalara Türk bayrağı yansıtıldı.

    Etiketler: Türkiye , Galata Kulesi , son dakika haberler

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