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    Haberler >Dünya>Müthiş aile! Birkaç yıl arayla iki engelli çocuğu evlat edindiler

    Müthiş aile! Birkaç yıl arayla iki engelli çocuğu evlat edindiler

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    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:
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    Müthiş aile Birkaç yıl arayla iki engelli çocuğu evlat edindilerNext

    İnternette fotoğrafları dolaştıktan sonra Rus bir aile minik Vasilina'yı evlat edindi. Doğuştan kolları olmayan talihsiz Vasilina'yı evlat edinen ailenin kolu ve bacağı olmayan bir evlatlık oğlu daha var.

    Etiketler: RUSYA , ABD , Engelli

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