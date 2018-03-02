Müthiş aile! Birkaç yıl arayla iki engelli çocuğu evlat edindiler

İnternette fotoğrafları dolaştıktan sonra Rus bir aile minik Vasilina'yı evlat edindi. Doğuştan kolları olmayan talihsiz Vasilina'yı evlat edinen ailenin kolu ve bacağı olmayan bir evlatlık oğlu daha var.
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