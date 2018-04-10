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    Müthiş 11 Nisan iddiası! İnsanlığı korkuya sürüklüyor...

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    Hürriyet Haber
    10.04.2018 - 10:43 | Son Güncelleme:
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    Müthiş 11 Nisan iddiası İnsanlığı korkuya sürüklüyor...Next

    Kıyametin kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi üreten ve daha önce iki farklı tarihte kıyametin kopacağını öne süren numeroloji uzmanı David Meade, kıyamet için şimdi de 11 Nisan 2018 tarihini işaret etti.

    Etiketler: son dakika , haberler , haber

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