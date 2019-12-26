Mutfaktan çıkıp çekime koşuyoruz!

Sinemanın, müzik dünyasının ve ekranın bazı ünlüleri, her buldukları fırsatı değerlendirip mutfağa girip, kesiyor, doğruyor, kavuruyor, fırınlıyor... Yani özetle yemek pişiriyorlar. Üstelik bazen tüm aileleriyle birlikte! Bazıları bunu sağlıklı beslenmek için yapıyor bazıları da sırf mutfakta vakit geçirmekten mutlu oldukları için. Hatta aralarında biri var ki her ne kadar kitaplardan faydalansa da Instagram hesabından tarifler de paylaşıyor. İşte çekimleri bittiği zaman eve koşup mutfağa giren, iddialı yiyecekler hazırlayan ve bütün bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlüler.



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