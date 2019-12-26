Mutfaktan çıkıp çekime koşuyoruz!

Genellikle kırmızı halıda görmeye alıştığınız ünlülerin tüm hayatlarının öyle geçtiğini, ellerini soğuk sudan sıcak suya sokmadıklarını sanıyorsanız bir kez daha düşünün! Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değil.
INSTAGRAM
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Sinemanın, müzik dünyasının ve ekranın bazı ünlüleri, her buldukları fırsatı değerlendirip mutfağa girip, kesiyor, doğruyor, kavuruyor, fırınlıyor... Yani özetle yemek pişiriyorlar. Üstelik bazen tüm aileleriyle birlikte! Bazıları bunu sağlıklı beslenmek için yapıyor bazıları da sırf mutfakta vakit geçirmekten mutlu oldukları için. Hatta aralarında biri var ki her ne kadar kitaplardan faydalansa da Instagram hesabından tarifler de paylaşıyor. İşte çekimleri bittiği zaman eve koşup mutfağa giren, iddialı yiyecekler hazırlayan ve bütün bunları sosyal medya hesaplarından paylaşan ünlüler.
INSTAGRAM
2
Burası ünlü oyuncu Milla Jovovich'in kocası Paul W. S. Anderson ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı evin mutfağı. Herkes büyük bir telaş içinde yemek hazırlıyor. Kocası, babası, annesi ve bazı akrabaları.
INSTAGRAM
3
Milla Jovovich, sosyal medyada en çok mutfak pozu paylaşan ünlülerden biri. Belli ki yemek pişirmek onun için eğlenceli uğraşlardan biri.
INSTAGRAM
4
Jovovich'e zaman zaman kızları da mutfakta yardım ediyor.
INSTAGRAM
5
Ve David Beckham... İlk anda bazı kişileri şaşırtsa da sosyal medyasını takip edenler için sıradan bir durum. Beckham zaman zaman çocuklarıyla bazen annesiyle mutfağa girip yemek hazırlıyor.
INSTAGRAM
6
Belki de çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek için tercih ettiği yöntemlerden biri bu Beckham'ın.
INSTAGRAM
7
Chrissy Teigen'e gelirsek.. Ünlü model bu konuda gayet iddialı. Yemek kitabı bile hazırladı. Çocukları dünyaya gelene kadar bütün boş vakitlerini mutfakta geçiriyordu.
INSTAGRAM
8
Giyim kuşamına bakarak Lady Gaga'nın hiç mutfağa girmediğini düşünebilirsiniz, ama gerçek öyle değil. Babası bir restoran sahibi olan Lady Gaga'nın ruhunda mutfak var.
INSTAGRAM
9
Padma Lakshmi de mutfakta vakit geçirmeyi seven hatta bu zevkini işi haline dönüştüren ünlülerden. Ekranın en güzel şeflerinden biri olarak anılıyor.
INSTAGRAM
10
Jennifer Garner Instagram takipçileriyle çeşit çeşit tarifler paylaşıyor. Genellikle kitaplardan okuyup hazırlasa da uygulamayı olarak bütün tarifleri gösteriyor.
INSTAGRAM
11
Garner, rol aldığı dizi çekimleri bittiğinde mutfağa koşuyor. Bazen de çocukları uyurken hazırlıyor tariflerini.