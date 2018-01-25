Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgi

Bazı insanların evde vakit geçirmekten en çok keyif aldığı yer mutfaktır. Yemek yapmak, atıştırmalıklar hazırlamak ve bunları hazırlarken sohbet etmek oldukça rahatlatıcıdır. Peki, mutfakta işinizi daha da kolaylaştıracak ve bu vakti daha keyifli hale getirecek ipuçları neler?
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.