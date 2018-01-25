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Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgi

Mutfakta zaman geçirmeyi sevenler için püf noktaları vazgeçilmez. İşte mutfakta işinize yarayacak bilgiler...

Hürriyet Haber
25.01.2018 - 09:33 | Son Güncelleme:
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Mutfakta işinize yarayacak 12 pratik bilgiNext

Bazı insanların evde vakit geçirmekten en çok keyif aldığı yer mutfaktır. Yemek yapmak, atıştırmalıklar hazırlamak ve bunları hazırlarken sohbet etmek oldukça rahatlatıcıdır. Peki, mutfakta işinizi daha da kolaylaştıracak ve bu vakti daha keyifli hale getirecek ipuçları neler?

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