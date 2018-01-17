Mutfakta geçirdiğiniz süreyi kısaltacak 21 altın değerinde tavsiye

Ev yemeği yemek istiyorsunuz ama mutfakta geçirecek çok fazla vaktiniz yok değil mi? O halde size hem işinizi kolaylaştıracak, hem de yemek pişirme sürecinizi hızlandıracak birkaç şey lazım. Böyle ipuçlarına ihtiyaç duyuyorsanız çok doğru bir yere geldiğinizi söyleyebiliriz. İşte yemek pişirmeyi hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak tavsiyeler...
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