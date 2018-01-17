Mutfakta çok işinize yarayacak 20 ipucu

Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Hâlbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. BuzzFeed, takipçilerine bu doğru bilinen yanlışları sormuş. İşte ortaya çıkan liste...
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