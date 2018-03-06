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Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Gıdaların hazırlandığı yer olan mutfakların düzenli temizliği oldukça önemli. İşte bakteri üremesini engellemek için yapmanız gerekenler...

Fotoğraflar: Alamy
06.03.2018 - 15:59 | Son Güncelleme:
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Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapınNext

Bakterilerin en sevdiği yerlerden biri de şüphesiz mutfaklar. Sürekli gıda bulunan, yemek pişirilen; bakterilerin üremek için ihtiyacı olan sıcaklık ve nem bakımından zengin mutfağınızı aşağıdaki adımları izleyerek hijyenik tutabilirsiniz.

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