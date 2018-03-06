Mutfağınızda bakteri üremesini engellemek için bunları yapın!

Bakterilerin en sevdiği yerlerden biri de şüphesiz mutfaklar. Sürekli gıda bulunan, yemek pişirilen; bakterilerin üremek için ihtiyacı olan sıcaklık ve nem bakımından zengin mutfağınızı aşağıdaki adımları izleyerek hijyenik tutabilirsiniz.
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