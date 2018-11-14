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Musti çocukları alıp gitti

Son dönemde adı farklı kişilerle aşk söylentilerine karışan Mustafa Sandal, çareyi küçük bir kaçamak yapmakta buldu. Sandal iki oğlunu da yanına alıp Londra tatiline çıktı.

FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV

Hürriyet Haber
14.11.2018 - 15:00 | Son Güncelleme:
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Musti çocukları alıp gittiNext

Ünlü müzisyen bunu da Instagram hesabından duyurdu. Çocukları Yaman ve Yavuz ile uçakta çektiği fotoğrafını paylaşan Sandal, yanına da "Baba ve oğulların baş başa tatili başlıyor✨ Bekle bizi #londra" notunu yazdı.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: ünlülerin çocukları , yetişkin çocukları olan ünlüler , ünlüler ve çocukları

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