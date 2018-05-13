Haberler >Kelebek>Müstehcen videodan sonra 'Cicişler'in yolları ayrılıyor mu?
Müstehcen videodan sonra 'Cicişler'in yolları ayrılıyor mu?
Magazin programlarında denk gelenler, hafif de gülümseyerek izliyordu yaptıklarını. Fakat son seferinde, inanılmaz bir kavga ve müstehcen ötesi/altı bir videoyla gündeme geldi Esra-Ceyda Ersoy kardeşler. Videoyu çeken, büyük olanı Esra. Kardeşi Ceyda ise artık onunla anılmak istemediğini söylüyor. Üstelik çok konuşulacak yeni detaylar eşliğinde. Ne dersiniz “Cicişler” bölünüyor mu?
Siz çok iyi anlaşan iki kardeş gibi görünüyordunuz. Biz yanlış mı anlamışız?
- Biz tamamen farklı karakterlere sahibiz. Bizimle ilk Fatih Aksoy bir TV projesinde çalışmak istedi. Bu vesileyle halk bizi “Esra-Ceyda kardeşler” olarak tanıdı. Siz bizi en başından beri yanlış anladınız. Biz iki ayrı bireyiz. Esra’nın sansasyonel olaylara karıştığı anlarda yanında hep ben vardım ve onu savunmak durumunda hissediyordum. Bazı olaylardan sonra o kadar çok ağladım ki!
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