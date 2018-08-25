Müstakbel kayınpeder ve kayınvalide ile tanıştı

Amerikalı oyuncu Chris Pine İngiliz sevgilisi Annabelle Wallis birlikte çıktıkları İtalya tatilini sürdürüyor. Denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için Positano'yu seçen çift, önceki gün de mavi tur için yatla açıldı.
Bu kez çifte Pine'ın anne ve babası da eşlik etti.
Sevgilisi Wallis'i anne ve babasıyla tanıştıran Pine, gelecek için evlilik planları yaptığını da gözler önüne serdi. Annabelle Wallis bir ara güverkede güneşlenirken şapkasını bulamayınca başını bir havluyla korumayı tercih etti. Çiftin yat gezintisi objektiflere böyle yansıdı.
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